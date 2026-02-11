Lufthansa califica la huelga del jueves de "escalada completamente innecesaria"

Niggemann dijo este miércoles en Berlín que "las exigencias actuales de los sindicatos implicarían nuevos y fuertes aumentos de los costes en Lufthansa".

El director de Personal del grupo Lufthansa considera que no hay margen de maniobra para ese aumento.

Los pilotos ya se jubilan actualmente con salarios mensuales de media de 8.400 euros, incluida la pensión legal, explicó Niggemann.

Las exigencias del sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit van mucho más allá.

"No podemos fácilmente duplicar una prestación ya excelente", añadió Niggemann.

Según Niggemann, la tripulación de cabina del Cityline, que está previsto que desaparezca gradualmente, tiene sobre la mesa ofertas generosas para que pasen a otras empresas de la compañía.

Los sindicatos Cockpit y Ufo han convocado una huelga de pilotos y personal de cabina para el jueves en Lufthansa, la filial de transporte de carga Lufthansa Cargo y la subsidiaria Lufthansa CityLine.

Lufthansa cancelará el jueves numerosos vuelos, pero no ha dicho cuántos, y prevé que el tráfico aéreo vuelva a la normalidad el viernes.