Macron defiende lo 'Made in Europe' para acelerar independencia estratégica de la UE

"Si queremos invertir lo suficiente en defensa y seguridad espaciales, tecnologías limpias, inteligencia artificial y cuántica, transformar nuestra productividad y competitividad, la única solución es recurrir a la emisión de una deuda común", afirmó el líder francés en la Cumbre Industrial Europea que tuvo lugar hoy en Amberes (Bélgica).

Esa cita contó con la presencia de otros líderes como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, o el primer ministro belga, Bart De Wever.

Macron sostuvo que, si Europa no se adapta y acelera su independencia estratégica, "se convertirá en el mercado de ajuste de sus competidores".

Para evitarlo, sostuvo que el bloque comunitario debe "simplificar las reglas y unificar el mercado" para liberar a los fabricantes europeos, así como "diversificar asociaciones para asegurar las cadenas de valor" y protegerse "asumiendo una preferencia europea" a la hora de invertir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Y sobre todo: invertir masivamente, todos juntos, en los sectores que crearán el poder del mañana: computación cuántica, IA, tecnologías verdes y defensa. Más rápido. Más fuerte. ¡Más europeo!", destacó en una publicación en la red social X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presidenta de la Comisión Europea también defendió hoy la estrategia 'Made in Europe', que daría prioridad a la industria europea en las medidas para reforzar la competitividad económica del bloque, pero advirtió de que es un "terreno resbaladizo" porque "no es una solución para todo".

En un debate ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), la jefa del Ejecutivo comunitario aseguró que la llamada "preferencia europea" es un "instrumento necesario" que "contribuirá a reforzar la base productiva de Europa" y también "puede ayudar a crear mercados líderes" en sectores estratégicos.

"Pero quiero ser clara, es un terreno delicado. No hay una solución para todo. Por eso cada propuesta debe sostenerse en un análisis económico robusto y estar en línea con nuestras obligaciones internacionales", advirtió.

Este jueves, los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete mantendrán una reunión informal en el castillo de Alden Biesen (Bilzen, Bélgica) en el que abordarán cómo impulsar la competitividad económica, una discusión en la que ha emergido el debate sobre si priorizar la industria comunitaria y en la que flota la idea de avanzar a dos velocidades ante la falta de consenso.