Macron muestra la solidaridad de Francia ante el "horror" del tiroteo en Canadá

"El horror ha azotado una escuela en Tumbler Ridge, Canadá. Acompañamos en el sentimiento a las familias de las víctimas, los heridos y toda la comunidad educativa. Francia se solidariza con el pueblo canadiense", declaró Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Al menos diez personas murieron este martes, cuando una persona disparó en una escuela y en una vivienda de la localidad de Tumbler Ridge, al oeste del país, según informó la Policía canadiense.

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en la vivienda.

Otra persona murió cuando era transportada a un hospital, y también entre los fallecidos está la supuesta autora de los disparos. Las autoridades también reportaron 25 heridos, dos de ellos de gravedad.

