Marie-Rose Tessier, segunda persona más longeva del mundo, muere a los 115 años en Francia

Nacida el 21 de mayo de 1910, Marie-Rose Tessier murió en una residencia de ancianos en la localidad balnearia de Les Sables-d'Olonne, en el oeste de Francia, donde residía desde 2010.

Fue considerada la persona más anciana conocida en Francia desde la muerte, en 2023 y a los 118 años, de la entonces decana de la humanidad, sor Sor Lucile Randon, y luego en la segunda persona de mayor edad del mundo el 30 de abril de 2025.

"No importa en absoluto ser vieja. Lo que más me duele es no poder ver. No se puede leer, no se puede tejer. ¡No se puede hacer nada cuando no se puede ver!", declaró la centenaria a la cadena France 3 en 2023.

Proveniente de una familia de agricultores, se crió en la granja de sus padres siendo la menor de los hermanos y única hija. Además estaba "profundamente apegada a su tierra natal", declaró en un comunicado este miércoles el Ayuntamiento de la localidad de Beaurepaire, donde nació.

Al abarcar más de un siglo de vida, Marie-Rose Tessier vivió la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, que la marcaron para siempre: el 18 de abril de 1944, con tan solo 33 años, perdió a su esposo, Auguste Charles Tessier, quien murió bajo bombardeos.

De su unión nacieron dos hijas, Denise e Yvette, a quienes dedicó "toda su energía con valentía y dignidad", junto a las que será enterrada ahora, dijo el Ayuntamiento de su pueblo natal.

Vivió también en la localidad de Fougères, no lejos del Monte Saint Michel, y posteriormente en París, antes de regresar en 2010 a la región de Vendée, para ingresar en la residencia de ancianos en la que pasaría los últimos quince años de su vida.

En 2021, el autor Jean-Marie Poirier la entrevistó para su libro 'Pose vagabonde' (Pose errante ), en el que habló con emoción sobre sus recuerdos de infancia.

"Todavía me veo bajo el cerezo en casa; mis hermanos subían al árbol y me tiraban las cerezas", y a los cinco años, iba sola a la escuela. "Cruzaba un campo y, luego, rodeando el estanque, llegaba cerca de la iglesia. En aquella época, los padres no se preocupaban; era una época de gran libertad", decía.