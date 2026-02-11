McDonald's gana 8.563 millones de dólares en 2025, un 4 % más

El gigante de la comida rápida también aumentó su facturación al alcanzar los 26.885 millones de dólares en 2025, un 4 % más que en el año anterior.

En el cuarto trimestre del año pasado, en el que más se fijan los inversores de Wall Street, la compañía con sede en Chicago obtuvo un beneficio neto de 2,164 millones de dólares, un 7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos obtenidos en el final del año 2025 aumentaron un 10 % en comparación a los del año pasado tras llegar hasta los 7.009 millones de dólares.

Las ventas en este tiempo a nivel global crecieron un 5,7 % y un 6,8 % solo en Estados Unidos. En el conjunto del año aumentaron un 3,1 % y un 2,1 %, respectivamente.

"El liderazgo de McDonald's en materia de valor está dando sus frutos", afirmó el presidente y director ejecutivo Chris Kempczinski, en un comunicado publicado tras el cierre de Wall Street.

"Al escuchar a los clientes y tomar medidas, hemos mejorado el tráfico y reforzado nuestras puntuaciones de valor y asequibilidad", añadió.

Tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, las acciones de McDonald's caían un 0,84 % en las operaciones posmercado.