Merz se solidariza con las víctimas del tiroteo en Canadá

"Esta mañana hemos recibido terribles noticias de Canadá", dijo Merz en su cuenta de X, al aludir a un tiroteo en Tumbler Ridge que se ha "llevado numerosas vidas".

"Nos ha sacudido. Nuestros pensamientos están con la gente de Tumbler Ridge, que llora la pérdida de sus familiares, amigos y seres queridos. Deseo una pronta recuperación a los heridos", añadió el jefe del Gobierno de Alemania.

Al menos diez personas murieron en el tiroteo, cuando una persona disparó en una escuela y en una vivienda de la localidad de Tumbler Ridge, según informó la Policía canadiense.

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda, y otra víctima falleció cuando era transportada a un hospital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tumbler Ridge es una población canadiense de menos de 3.000 habitantes.