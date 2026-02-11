México recibe de EEUU once loros de frente blanca luego de traslado ilegal

En un comunicado, la Profepa precisó que el arrestado fue identificado como ciudadano estadounidense y que intentó trasladar ilegalmente a las aves por el Puente Internacional Córdova, en el estado mexicano de Chihuahua (norte), a través de un vehículo particular.

También señaló que, según las autoridades estadounidenses, los ejemplares presumiblemente provenían de Ciudad Juárez y que el detenido está siendo investigado.

Tras el aseguramiento, las once aves fueron sometidas a una evaluación médica, la cual determinó que el grupo de loros son crías entre 2 y 6 semanas de edad aproximadamente.

La Profepa señaló que cinco presentan problemas respiratorios y digestivos, por lo que actualmente están siendo atendidos para que, una vez recuperados, se determine su destino final.

El loro frente blanca está listado como sujeto a protección especial en una norma oficial mexicana que identifica a las especies en riesgo en México para su protección.

Además es un artículo de la Ley General de Vida Silvestre el que “prohíbe el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales” de cualquier especie de psitácido, familia de aves -como loros o pericos-, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional”.