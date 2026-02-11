Ministro español de Economía aboga por un activo seguro europeo

De acuerdo con el ministro, que citó los principios de la 'fides publica' de la antigua Roma para iniciar su artículo en el FT, Europa está debatiendo sobre defensa, seguridad, política industrial, soberanía digital o redes energéticas sin una forma colectiva de crédito en la que el mundo confíe y con mercados de bonos soberanos y ciclos presupuestarios anuales fragmentados.

"Ha llegado el momento de crear un auténtico activo seguro europeo ampliando significativamente el mercado de bonos emitidos por la Unión Europa (UE) para 2028, haciéndolo lo suficientemente grande como para consolidar nuestra soberanía financiera e iniciar una nueva era de autonomía económica", defendió Cuerpo.

A juicio del titular español de Economía, es el mejor momento para hacerlo, pues Europa es un destino atractivo para el capital a largo plazo y el euro, desde 2025, se ha apreciado un 15 % frente al dólar estadounidense.

"El capital fluye hacia Europa, pero sin un activo seguro a gran escala, no tiene donde anclarse", aseveró Cuerpo, que instó a "corregir" el problema.

En este sentido, el ministro apuntó que los bonos emitidos por la UE suman aproximadamente 1 billón de euros, frente a los 30 billones de los bonos del Tesoro estadounidense en circulación, lo que significa que no pueden absorber la demanda global ni aún combinándose con los bonos de calificación triple A y doble A -los de mayor solvencia y solidez- de la Eurozona.

Cuerpo insistió en que un activo seguro europeo completaría la arquitectura financiera de la UE y aportaría una unión de ahorro e inversión que liberaría el ahorro privado inactivo; un euro digital que acabaría con la dependencia de sistemas de pago extranjeros y un mercado creíble de monedas estables en euros.

"Un activo seguro no se materializa con pequeños pasos ni compromisos vagos. Requiere un plazo que obligue a la alineación política y un tamaño que genere credibilidad en el mercado", agregó Cuerpo, que reiteró que la fecha límite es 2028, con el inicio del próximo ciclo presupuestario de la UE y debe tratarse con la misma importancia política que el nacimiento del euro, en 1999.