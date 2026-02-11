Ministro israelí de Exteriores recibe a la presidenta del Parlamento alemán en Jerusalén

"Me complace recibir en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén a la presidenta del Bundestag alemán Julia Klöckner, una fiel amiga de Israel", afirmó Saar en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

El ministro afirmó que agradeció a Klöckner su apoyo a Israel y su "profundo compromiso con la conmemoración del Holocausto".

Durante el encuentro, según Saar, ambas partes trataron además la situación en "Judea y Samaria", denominación empleada por Israel para referirse a Cisjordania.

El pasado domingo, el Gobierno israelí aprobó una batería de medidas para expandir su control sobre el territorio palestino de Cisjordania, que ocupa desde 1967, que han despertado la alarma entre la comunidad internacional y expertos en derecho, que la consideran una "anexión de facto" de algunas de sus zonas.

Las medidas chocan con los Acuerdos de Oslo y permiten, entre otras cosas, que los judíos compren libremente tierras en la Cisjordania ocupada tras dejar sin efecto una ley jordana de 1953 que lo impedía, así como la apertura de los registros de propiedad para facilitar la venta, la ampliación del control israelí sobre Hebrón y la creación de gobiernos locales paralelos para colonos.

Saar le manifestó a Klöckner que, a su juicio, quien está violando los acuerdos vigentes es la Autoridad Palestina, en cuestiones que, afirmó, van "desde la lucha contra el terrorismo y la incitación al terrorismo hasta los daños al medio ambiente y a los sitios arqueológicos".

El jefe de la diplomacia israelí subrayó en su mensaje que la amistad entre Israel y Alemania es "importante y estratégica" y aseguró que su Gobierno seguirá trabajando para fortalecer los lazos bilaterales.

Klöckner visitó también este miércoles el museo del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, como parte de su agenda oficial en el país.