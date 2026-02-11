Multilateral Bladex ha movilizado más de 18.000 millones de dólares en créditos sindicados

Los recursos han sido canalizados hacia proyectos en más de 20 sectores económicos, como energía e infraestructura, tanto renovable como tradicional; agroindustria, alimentos y manufactura, entre otros, de acuerdo con los datos del banco, constituido en 1978 y el primero de Panamá en cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Para llevar a cabo estas operaciones han participado más de 130 bancos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, según informó Bladex, "conformando una red financiera global que ha permitido conectar proyectos locales con los principales mercados de capital del mundo".

El 15 % de la cartera comercial de Bladex está dirigida a proyectos de petróleo y gas, un 9 % a energía eléctrica, mientras que las carteras de agroindustria y alimentos y de manufactura e industria acaparan el 8 % cada una, de acuerdo con los datos de la institución.

"Son proyectos que fortalecen la seguridad energética, mejoran la conectividad, generan empleo e infraestructura que transforma países", afirma el vicepresidente senior y jefe de Estructuración y Sindicación de Préstamos de Bladex, Felipe Suárez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Suárez destaca que el "hito" de 100 créditos sindicados en América Latina consolida el rol de Bladex como banco regional especializado en financiamiento estructurado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un crédito sindicado es una operación financiera donde varias entidades bancarias se unen para otorgar, conjuntamente, un préstamo de gran volumen a un único prestatario bajo un mismo contrato. Se utiliza para financiar grandes proyectos o adquisiciones, repartiendo el riesgo de impago entre los bancos participantes.

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior es un banco multinacional con sede en Panamá originalmente establecido por los bancos centrales de 23 países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica de la región.