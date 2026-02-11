Nicaragua disuelve entidad autónoma en busca de fortalecer la seguridad alimentaria

La nueva ley fue propuesta por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aprobada de forma expédita por el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados.

La norma transfiere al MAG todos los bienes, derechos, obligaciones y funciones del INTA, fundado en 1977, la que, con esta medida, queda disuelta como entidad autónoma, mientras que el MAG se convierte en sucesor sin solución de continuidad.

En su exposición de motivos, Ortega y Murillo aseguraron que el Estado de Nicaragua ha venido desarrollando un proceso de transformación estructural del sector agropecuario, orientado al fortalecimiento de la soberanía y la seguridad alimentaria nacional

Además, que la disolución del INTA busca optimizar los recursos del Estado y coordinar de manera centralizada los programas estatales de transferencia tecnológica agropecuaria y asistencia técnica a productores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esa absorción, el MAG asume funciones que incluyen la formulación y ejecución de programas estatales de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, coordinación del sistema nacional de tecnología agropecuaria, fomento de la investigación científica y tecnológica, y capacitación de agentes privados del sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También podrá formular políticas sobre la distribución, propiedad y uso de tierras rurales, y coordinar acciones de protección del medio ambiente con el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua.

Asimismo, la nueva ley ordena que tanto el presupuesto como todos los bienes muebles e inmuebles, laboratorios, sistemas, registros y activos financieros del INTA pasen a ser titulados por el MAG.

También establecen que las inscripciones en los registros públicos que aparezcan a nombre del INTA se transfieran al Estado.

En el caso de los trabajadores del INTA, Ortega y Murillo dispusieron que pasarán a formar parte de la nómina del MAG, respetando sus derechos, antigüedad y beneficios conforme a la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.