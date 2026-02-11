OMS: La desinformación sobre las vacunas de sarampión "alimenta brotes y cuesta vidas"

Ginebra, 11 feb (EFE).- Malentendidos y confusión en torno a las vacunas "están alimentando brotes y costando vidas en muchos países", alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras recordar que varios países de Europa -entre ellos España- han salido de la lista de naciones libres de la enfermedad.