OMS ve "contrarios a la ética" tests con vacunas en Guinea-Bissau financiados por EEUU

"Ello podría exponerles a una alta probabilidad de infección, lo que implica un número significativo de muertes", alertó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

El proyecto, que financia parcialmente el Departamento de Salud estadounidense con 1,6 millones de dólares, estudiaría en una población de 14.000 recién nacidos en el país africano los diferentes efectos de vacunarse contra la hepatitis B en dos diferentes etapas: una mitad se inmunizarían al nacer, y el resto a las seis semanas.

"Negar a la mitad de la población infantil el acceso a una vacuna que ya lleva más de 14 años disponible, segura y eficaz, no es ético, creo que es mejor llamar a las cosas por su nombre", aseguró Tedros.

Admitió que un país soberano puede decidir sobre los tiempos de vacunación, aunque señaló que "este tipo de estudios podría afectar a otros países también".

Actualmente Guinea-Bissau vacuna a todos los recién nacidos a los seis meses, aunque la OMS recomienda que en países como el africano, con una muy alta prevalencia de hepatitis B (19 % de la población), la dosis contra la hepatitis B se inocule en las primeras 24 horas de vida.

El estudio, a cargo de investigadores daneses y del que se ha hecho eco la revista "Nature", ha sido también criticado por expertos que acusan a Estados Unidos de intentar obtener datos que le sirvan de argumento para una reducción de las vacunaciones en el sistema sanitario estadounidense.

Otros subrayan que un estudio así no se habría aprobado en un país desarrollado.

El 22 de enero, el Ministerio de Salud de Guinea-Bissau anunció que suspendía temporalmente el estudio ante las dudas desatadas, aunque su homólogo norteamericano afirmó que éste se reanudaría.

La directora del Departamento de Inmunización y Vacunas de la OMS, Kate O’Brien, agregó en la rueda de prensa de este miércoles que la agencia está en contacto con los investigadores que han planeado el estudio.

"Estamos en comunicación directa con ellos para comprender mejor lo que planean hacer y para consultar algunos aspectos del estudio que son particularmente problemáticos y preocupan a un gran número de personas en el ámbito de las vacunas", subrayó.