ONG venezolana anuncia la excarcelación de su coordinadora tras más de un año detenida

"Ya se encuentra en su casa con buen estado de salud, acobijada por sus familiares más cercanos, entre ellos sus padres e hijas", señaló la ONG en una publicación en X en la que compartió una fotografía de Sánchez con su familia.

Súmate agradeció a todas las personas y organizaciones que alzaron la voz para pedir por la libertad de la activista.

Igualmente, pidió al Estado que "en este momento histórico que vive el país" libere a todos los presos políticos.

Sánchez, detenida el 26 de agosto de 2024, fue acusada de los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, que Súmate ha asegurado en diversas oportunidades no cometió.

La ONG ha denunciado que su coordinadora fue detenida "sin orden judicial y bajo engaño".

Además, ha declarado que la acusación se basa en dos mensajes publicados en la red social X con fecha "posterior a su privación de libertad personal, que nunca emitió y que no aparecen en su cuenta personal".

La detención de la activista se produjo en el contexto de la crisis política que se desató en Venezuela después de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024, un momento en el que la mayor coalición opositora, que denuncia "fraude" electoral, alertó sobre el aumento de la "persecución" y "represión" por parte del chavismo.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la integrante de Súmate, al considerar que se encontraba en "una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos".