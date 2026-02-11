Paraguay postulará a pesebre y panecillo chipa como patrimonio de la Unesco

La decisión se tomó durante una reunión del Comité Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que preside la Secretaría Nacional de Cultura, e implica la inscripción de la chipa y el pesebre en los inventarios culturales del país.

"Es fundamental que la ciudadanía se apropie de su cultura viva y que quienes aún no la conocen sigan aprendiendo en profundidad sobre la riqueza del Paraguay", dijo citada en una nota de prensa la titular de este último órgano, Adriana Ortiz, quien tiene rango de ministra.

La chipa es un popular panecillo hecho con base en harina de mandioca, huevos, queso y sal que tiene una cincuentena de variedades y suele consumirse todo el año, pero especialmente durante la Semana Santa.

Pese a que tiene origen guaraní, la tradición oral indica que fue perfeccionado por los españoles, una muestra del mestizaje que impera en el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La chipa representa un alimento identitario que articula memoria, territorio y sentido de pertenencia, además de conocimientos culinarios transmitidos de generación en generación", dijo la Secretaría Nacional de Cultura en el texto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mismo documento, el ente señaló que postulará al pesebre junto a España e Italia, países con los que comparte esta tradición que se basa en "saberes artesanales, prácticas comunitarias y transmisión intergeneracional vinculada a la representación del nacimiento y a las celebraciones populares".

La Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco busca preservar tradiciones rituales o conocimientos que se consideran en riesgo de desaparición o tienen relevancia cultural en los países que postulan las candidaturas.

En diciembre pasado, el Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió al arte paraguayo Ñai'ũpo en su Lista de Salvaguardia Urgente, activando una alerta internacional para rescatar esta alfarería ancestral guaraní que sobrevive en manos de apenas una quincena de mujeres y que enfrenta un riesgo inminente de desaparición.

Con la medida, Paraguay podrá acceder a cooperación y asistencia internacional para garantizar la continuidad de este arte.