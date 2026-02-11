Parlamento luso aplaza debate con primer ministro tras evacuaciones masivas por temporales

La unicameral Asamblea de la República (como también se conoce al Parlamento) anunció en un comunicado publicado en su web que, después de que todos los grupos con representación parlamentaria y los diputados no inscritos alcanzaran un acuerdo, "fue deliberado cancelar la reunión plenaria de hoy y atrasar el debate quincenal para el próximo viernes, 13 de febrero".

El anuncio se produce horas después de que la Presidencia de Portugal informara de que el mandatario Marcelo Rebelo de Sousa aceptó la renuncia de Amaral y que "transitoriamente" el primer ministro asumirá sus competencias.

La Presidencia lusa precisó que la ministra planteó que "ya no tiene las condiciones personales ni políticas indispensables para el ejercicio del cargo", en medio de las críticas que ha tenido la respuesta del Gobierno de centroderecha a los temporales de las últimas semanas en Portugal, que han causado siete fallecidos y al menos seis muertes indirectas de personas que se han caído de tejados mientras intentaban repararlos tras las borrascas.

Además, durante esta madrugada, las autoridades portuguesas procedieron a la evacuación de cerca de 3.600 personas en las localidades de Coimbra, Montemor-o-Velho y Soure, en el centro del país, por el riesgo de desbordamiento del río Mondego, que permanece bajo observación.

El oficial de Operaciones de la Autoridad de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Telmo Ferreira explicó hoy en declaraciones a EFE que la situación es "bastante complicada", ya que hay riesgo de que se desborde el río "o incluso del colapso de los diques de protección" en esos municipios.

Además del Mondego, se encuentran en nivel de alerta máxima por riesgo de inundaciones las cuencas de los ríos Vouga (distrito de Aveiro, al sur de Oporto), Tajo (distrito de Santarém, al noreste de Lisboa) y Sado (distrito de Setúbal, al sureste de la capital), que se han visto afectados por las descargas de los embalses y las precipitaciones de las últimas semanas.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene este miércoles en aviso naranja (el segundo más alto de un total de 4) por precipitaciones a nueve distritos, ubicados en el litoral del norte y centro del país, y otros seis se encuentran en aviso amarillo por la misma causa.