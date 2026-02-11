Pelea a golpes en el Parlamento turco al bloquear la oposición la jura de nuevos ministros

Los legisladores del CHP, el principal partido de la oposición, ocuparon el estrado y los islamistas intentaron desalojarlos para permitir que Gürlek subiera para cumplimentar la ceremonia.
El presidente del Parlamento suspendió la sesión durante quince minutos ante el violento espectáculo.
El CHP acusa a Gürlek de haber lanzado investigaciones políticamente motivadas contra el CHP cuando fue fiscal jefe de Estambul, entre ellas las que han llevado a prisión a varios alcaldes de ese partido.
Además, consideran que la decisión de Erdogan de nombrarlo ministro es inconstitucional, ya que Gürlek aún ejerce de fiscal.
El canal NTV News ha informado de que a uno de los diputados del CHP le rompieron la nariz durante la trifulca.
Tras la pausa ordenada por el presidente del Parlamento, el nuevo ministro juró el cargo rodeado por diputados del partido de Erdogan.
Tras él, subió al estrado para asumir su nueva función el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi.