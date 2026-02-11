Petróleo de Texas sube un 1 % tras la defensa de Trump a una solución negociada con Irán

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 0,67 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo sigue pendiente de la evolución de las relaciones entre EE.UU. e Irán después de que estos reanudaran la semana pasada las conversaciones tras una ronda de negociaciones indirectas en Omán.

Las negociaciones entre ambos países se detuvieron el pasado mes de junio después de que EE.UU. bombardeara instalaciones nucleares iraníes.

Trump aseguró tras una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que su "preferencia" sigue siendo alcanzar un acuerdo con Irán.

El presidente estadounidense acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que Estados Unidos llevó a cabo entonces la Operación Martillo de Medianoche, en la que bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

"Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables", aseguró en un mensaje en su red social, Truth Social.

Pese a la pequeña bajada de este martes, el crudo sigue acumulando sesiones al alza motivado por que las tensiones geopolíticas puedan afectar al negocio del petróleo iraní, uno de los principales exportadores de la alianza OPEP.

Especialmente, influyen las amenazas de Trump de intervenir militarmente en Irán si no se alcanza un acuerdo, acompañadas del despliegue en aguas cercanas a Irán de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.

La OPEP anunció este miércoles que mantiene sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial del petróleo para este año y el que viene.

La organización pronosticó un crecimiento "sano" de la demanda mundial de petróleo en 2026.