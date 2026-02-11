Pezeshkian llama a la unidad nacional tras las protestas que causaron “un gran dolor”

“Lamentablemente, los sucesos del 8 y 9 de enero causaron gran dolor en nuestro país y llevaron a nuestro querido pueblo a la muerte y al martirio”, dijo Pezeshkian en un discurso con motivo del 47 aniversario del triunfo de la República Islámica.

En esas dos jornadas se produjo lo que Amnistía Internacional ha calificado como una “masacre” en la que murieron miles de personas en la represión estatal, aunque Irán acusa a Estados Unidos e Israel de provocar esa violencia.

“Servimos y serviremos a todos aquellos que resultaron afectados en este suceso”, aseguró el mandatario, que añadió que está “listo para escuchar la voz del pueblo”.

“No buscamos confrontarlo (al pueblo), dijo, a la vez que pidió “disculpas” a la nación por los problemas que sufre el país.

Pezeshkian afirmó que se debe “sanar esta herida” para lo que llamó a “unirnos” bajo el mando del líder supremo, Ali Jameneí, ante los “ataques” del enemigo.

Las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por la caída del rial en Teherán pero pronto se extendieron al resto del país entre llamadas al fin de la República Islámica y alcanzaron su punto álgido el 8 y 9 de enero antes de ser aplastadas en una brutal represión.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en unas protestas de las que culpa a Estados Unidos e Israel, pero la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa en 6.984 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estiman unos 51.000 arrestos.