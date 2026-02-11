Piden soluciones sostenibles para llevar agua a 166 millones de personas en Latinoamérica

El llamado abrió el Foro Regional de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en Comayagua, región central de Honduras, organizado por World Vision con delegaciones de diez países de la región.

“Necesitamos encontrar soluciones perdurables y sostenibles que garanticen el acceso universal al agua, saneamiento e higiene para todo niño y niña en Latinoamérica y el Caribe”, expresó el líder regional de la organización, Joao Diniz, en la apertura del encuentro, al que asistió la designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras, Diana Herrera.

Diniz afirmó a EFE que la región se encuentra en una “carrera contra el tiempo” para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de la ONU, que plantea garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento.

Con 1.422 días restantes para el cumplimiento de la Agenda 2030, advirtió que la “inacción” supone “condenar” a millones de niños a daños “irreversibles” en su salud y desarrollo si no se les garantiza agua limpia en sus hogares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque Latinoamérica y el Caribe cuentan con “las reservas de agua dulce más importantes del planeta”, miles de familias se ven obligadas a migrar por la falta de acceso al recurso, señaló Diniz, quien calificó de “cruda realidad” que 166 millones de personas en la región no dispongan de agua “digna y segura”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La niñez sigue siendo la más afectada por la falta de agua segura y saneamiento adecuado, una situación que, a su juicio, requiere un compromiso “político y financiero más firme” de los Estados y sus socios.

“Cada día 1.000 niños y niñas mueren en todo el mundo producto de enfermedades prevenibles que son ocasionadas por falta de acceso a agua, saneamiento e higiene”, subrayó.

Por su parte, el director de la Fundación We Are Water, Carlos Garriga, advirtió que garantizar el acceso al agua y al saneamiento es un desafío que afecta con especial dureza a América Latina y exige acciones inmediatas y coordinadas.

"La falta de acceso al agua y saneamiento no es únicamente lo que significa la literalidad de sus palabras, sino todas las afectaciones que tienen en la salud y la educación”, afirmó Garriga a EFE.

Señaló que la carencia de letrinas y de espacios seguros para la higiene menstrual figura entre las principales causas de abandono escolar de las niñas y que, en muchos casos, la tarea de acarrear agua recae en mujeres y menores, quienes recorren largas distancias que impactan en su rendimiento académico.

“Si no hay un grifo del que puedas beber, se compromete el acceso a la educación y las posibilidades de que una comunidad pueda crecer”, enfatizó.

Garriga sostuvo que la crisis de agua potable requiere una respuesta articulada entre gobiernos, sector privado, organismos multilaterales y sociedad civil para no poner en riesgo el cumplimiento de los ODS.

“El acceso al agua y al saneamiento nos atañe a todos”, enfatizó, al señalar que sin garantizar primero este derecho básico será “imposible” alcanzar las metas de la Agenda 2030.