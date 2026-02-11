Portugal devolverá a México tres piezas arqueológicas prehispánicas

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que la entrega tendrá lugar este jueves durante una ceremonia en la Embajada de México, en Lisboa, en colaboración con el Camões-Instituto de la Cooperación y de la Lengua.

"Se trata de la primera restitución de patrimonio arqueológico prehispánico de Portugal a México, reflejo de la colaboración institucional y del compromiso compartido en la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales", resaltó el cuerpo policial.

Los objetos devueltos, recuperados en territorio luso, son una figura femenina de la cultura del occidente mexicano, vinculada a rituales de fertilidad; un vaso maya policromado del periodo Clásico; y una urna zapoteca que representa al dios Cocijo.

"Las piezas -añadió la PJ- destacan por su valor histórico, estético y simbólico. Su recuperación por parte de la Policía Judicial facilita la reconstrucción de contextos sociales y religiosos para la historia de México".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Está previsto que durante la ceremonia de entrega de mañana, jueves, se expliquen los detalles de la recuperación y autentificación de estos objetos.