Renuncia directora de agencia de hidrocarburos en Bolivia por gasolina en mal estado

Ayala dio una conferencia de prensa en la que denunció "un ataque sistemático" en su contra por parte de una "red de corrupción" que se vio afectada por "el trabajo de limpieza y avances en investigaciones sobre irregularidades" dentro de la ANH.

"Para preservar mi integridad profesional y personal, considero responsable conmigo misma dar un paso al costado. Desde esa convicción y siendo coherente con mis valores personales y profesionales, hoy he decidido renunciar a mi cargo como directora ejecutiva de la ANH", afirmó.

Acusó a esa "red de corrupción" de "articular incluso con periodistas y otros voceros" que se dedican a denigrarle "como persona, no solo como profesional".

Sindicatos de transportistas se movilizaron la anterior semana en regiones como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni, para exigir al Gobierno una compensación por los daños que supuestamente causó a sus vehículos la gasolina que se vende en el país y que tiene mala calidad.

Las autoridades bolivianas han reconocido que se vendió combustible en mal estado, pero que el problema no es nacional, por lo que se identificaron "casos específicos de gasolina residual localizada en algunos tanques con parámetros inferiores, correspondientes a adquisiciones anteriores, además de concentraciones superiores de gomas y manganeso".

El Gobierno aseguró además que el problema "fue heredado" de la anterior gestión del Gobierno de Luis Arce (2020-2025).

Los dirigentes de los chóferes exigieron sanciones para las autoridades responsables de la venta de gasolina en mal estado, por lo que Ayala es la primera autoridad de alto rango del Gobierno en renunciar por ese caso.

Ayala fue cuestionada en diciembre después de haber revelado que trabajó 10 años en el área de hidrocarburos, durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), tiempo en el que dijo que fue testigo de "muchas irregularidades" y que "lamentablemente no se podía decir nada en su momento".

A tiempo de renunciar, la ahora exdirectora dijo que "nunca" fue militante ni miembro de ningún partido político" y tampoco perteneció a "la cúpula de ningún Gobierno".

"Ingresé al servicio público desde funciones técnicas y, cuando asumí cargos jerárquicos, lo hice por periodos limitados y con responsabilidades concretas. Nunca fui cómplice de irregularidades", aseguró esta jornada.

Asimismo, pidió a la población que defienda la institucionalidad y que ya no haya enfrentamientos entre bolivianos, "les dejo una ANH limpia, transparente y lista para trabajar por su país".

El Ministerio Público investiga a Ayala por la venta de gasolina en mal estado y en las próximas horas reprogramará su declaración.