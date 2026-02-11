República Dominicana emite bonos en mercados internacionales por 2.750 millones de dólares

Santo Domingo, 11 feb (EFE).- La República Dominicana realizó una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un total de 2.750 millones de dólares, con vencimiento a 10 años y una tasa del 5,87 %, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) de ese país.