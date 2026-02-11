Ricardo Darín, feliz por el nacimiento de su nieto, Dante

El pasado lunes la actriz española Úrsula Corberó y el hijo del reconocido intérprete, Ricardo Mario Darín, más conocido como el Chino Darín, fueron padres por primera vez tras una relación de diez años.

En el vídeo, Ricardo Darín responde a la prensa que Corberó y el bebé se encuentran "muy bien", y confirma que su nieto es un niño llamado Dante.

"Ha sido un parto natural y ha ido todo fantástico", dice Darín, que asegura que no puede sacarle parecidos familiares ya que todavía "es muy chiquito".

"Estamos todos muy felices", asegura el intérprete argentino, quien no se atreve a dar consejos, ya que, la paternidad "es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia".

Corberó y Chino Darín se conocieron durante el rodaje de la serie 'La embajada'.

La actriz española confirmó su embarazo en septiembre del año pasado, tras semanas de rumores, con una imagen publicada en redes sociales.