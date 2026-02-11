Sánchez avalará en la UE avanzar en la integración comunitaria a distintas velocidades

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, convocados por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunirán en el castillo de Alden Biesen, situado al este de Bélgica y a pocos kilómetros de la ciudad neerlandesa de Maastricht.

Según la agenda prevista por el Consejo, la reunión se centrará en abordar la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

Ante ello, en la cumbre celebrada en Bruselas el pasado enero para analizar la posición de la UE ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sánchez ya reclamó que Europa se fortalezca internamente, profundizando en su mercado único, su competitividad, tecnología, cohesión social, unidad política y seguridad.

Para ello reiteró su posición favorable a que, si no hay unanimidad en el proceso de integración, se permita que haya distintas velocidades.

En la rueda de prensa de esa cumbre, subrayó que "ya va siendo el momento" de que Europa avance para tener peso y una voz clara e influyente en el contexto geopolítico.

Todo ello es lo que aseguran a EFE fuentes del Gobierno que reiterará Sánchez en esta reunión informal que precede al Consejo Europeo del próximo marzo.

Ante el encuentro de este jueves y en línea con la posición que respalda el jefe del Gobierno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó el lunes que el impulso de la competitividad económica de la UE es crucial para la independencia del bloque y sugirió a los líderes que se avance a dos velocidades cuando no sea posible conseguir que los Veintisiete se pongan de acuerdo.

La reunión contará con la presencia de los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, cuyos informes sobre las carencias del mercado único y sus propuestas para mejorar la competitividad económica del bloque serán el punto de partida de los debates.

Sánchez viajará a la cumbre después de que este martes hubiera un debate en el Parlamento Europeo sobre la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno.

Al respecto, el comisario europeo de Asuntos Migratorios, el austríaco Magnus Brunner, advirtió de que cada Estado miembro debe asegurarse de que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la UE y de que el permiso de residencia "no es un cheque en blanco".

Tras su participación en la cumbre belga, la agenda internacional del presidente del Gobierno español en esta semana incluye su intervención el sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich.