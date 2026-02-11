Sánchez defiende la seguridad del sistema ferroviario español

Sánchez compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre la seguridad ferroviaria española tras el accidente en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía, a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz (sur), que causó 46 muertos y cuyas causas aún se están investigando.

El presidente recordó que el 18 de enero se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches del tren de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga (Sur)-Madrid. Esos tres coches invadieron la vía contigua, por la que "desgraciadamente" pasaba justo en ese momento otro tren de Renfe, "produciéndose una terrible colisión entre ambos convoyes".

Este accidente, junto a otro en el servicio de cercanías en Barcelona pocos días después, que causó la muerte de un maquinista, provocó en España un amplio debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario y llevó a una huelga del sector, que tuvo lugar el pasado lunes.

El sistema "tiene carencias significativas", "especialmente" en "algunos territorios", pero es "uno de los mejores del mundo", apuntó el presidente, refiriéndose, entre otros, a un informe de la Comisión Europea que así lo avala.

La red ferroviaria española tiene 15.700 kilómetros y es la quinta más extensa del continente europeo. De ellos, 4.500 son de alta velocidad, lo que convierte a España en el segundo país del mundo, por detrás de China, en kilómetros de vía rápida, apuntó Sánchez.

"En un sistema tan extenso, se producen incidencias todos los días y eso es inevitable", dijo.

Sánchez defendió que no se puede especular ni utilizar la tragedia ferroviaria de Adamuz para "crispar", destacó que se informará "con transparencia", y que una vez que se sepan las causas del accidente, "si fuera necesario y procedente", se hará "justicia".

"El Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañar (a las víctimas), para ayudarlas y para establecer las causas del accidente, indicó también.

Subrayó que se va a investigar con rigor este accidente y aseguró que una vez que se sepa qué falló exactamente, se pondrán en marcha las medidas necesarias para que este tipo de tragedias no vuelvan a suceder.

Tal como ya avanzó el ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente defendió que la renovación "integral" de las vías, como la que concluyó en 2025 en la línea Madrid-Sevilla, no implica el cambio de todos los elementos de la infraestructura.

Los investigadores descubrieron que en el lugar del accidente se produjo la rotura de una soldadura entre dos tramos de vía, uno nuevo y otro que se había conservado antiguo, lo que provocó polémica, después de que Puente hubiera afirmado que esa vía se había renovado.

Los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) están trabajando para determinar las causas de la rotura del carril, cuando tengan resultados concluyentes los compartirán con las Administraciones y la opinión pública, y entonces se pondrán en marcha "las medidas necesarias para que no vuelva a suceder", añadió Sánchez.

El Ejecutivo "lo que no puede hacer es especular, ni desinformar ni usar" esta tragedia "para crispar, dijo Sánchez, que apeló a no "desinformar" a la población ni "generar miedo" diciendo que nuestra red ferroviaria es decadente o insegura".

Por su parte, el líder de la oposición del conservador Partido Popular ( PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente de jugar a la "ruleta rusa" con la seguridad de los viajeros de tren y de faltarle al respeto a las víctimas del accidente.

Feijóo afirmó que este era "un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible" y advirtió a Sánchez de que de que su Gobierno "se sentará en el banquillo" por lo sucedido.