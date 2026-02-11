Secretario de Energía de EEUU aboga por "liberar" a los ciudadanos y economía de Venezuela

"Queremos liberar al pueblo venezolano y a la economía", señaló Wrigth en declaraciones a la prensa, desde el palacio presidencial de Miraflores, junto a Rodríguez.
Por esto, indicó, el Gobierno de Estados Unidos ha trabajado siete días a la semana para emitir nuevas licencias que permitan a las empresas existentes en Venezuela y a otras nuevas invertir en el país suramericano, que puedan comprar insumos, crear nuevos empleos, aumentar la producción petrolera y los ingresos por exportaciones, reconociendo que las sanciones han sido "una restricción" para la nación.
Wright también sostuvo que si los estadounidenses y los venezolanos trabajan juntos, este año se puede aumentar "muchísimo" la producción de petróleo, de gas natural y energía eléctrica, sin precisar cifras.
"Pero lo más importante por encima de todo esto es aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida para todos los venezolanos en el país y al hacerlo se va a beneficiar los Estados Unidos, el hemisferio occidental y nuestra asociación futura", apuntó.
Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, según anunció la presidenta encargada tras la reunión con el funcionario estadounidense.
Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".
Se trata de la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.
Wright llegó a Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.