Tokáyev convoca un referéndum constitucional para el 15 de marzo

Tokáyev, que firmó el decreto, explicó el martes en una reunión con el Gobierno que el país se encuentra en medio de un proceso de "profunda transformación" que debe ir acompañada de una reforma constitucional.

"Se trata de la creación de un nuevo sistema de gestión estatal (...), que permita incrementar la efectividad y solidez de todas las instituciones políticas", explicó.

Subrayó que "Kazajistán está abandonando finalmente el modelo superpresidencial y transita hacia una república presidencial con un Parlamento respetado e influyente".

Tokáyev, que llegó al poder en 2019 en sustitución de Nursultán Nazarbáyev, recordó que este año se cumplen 35 años de independencia de la Unión Soviética.

Añadió que la adopción de la nueva Constitución se ve influenciada por cambios geopolíticos, geoeconómicos y tecnológicos fundamentales que se están produciendo a nivel mundial.

"En los últimos años, Kazajistán también ha experimentado cambios importantes que han impactado la identidad nacional. Incluso se podría decir que han causado profundas convulsiones", señaló.

Para sistematizar todas las propuestas presentadas por los kazajos durante el debate público de los últimos seis meses, se creó una comisión constitucional compuesta por 130 miembros.

En enero se publicó el primer borrador de la nueva Ley Fundamental, que se ajustará al concepto anunciado por Tokáyev que vela por un "presidente fuerte, un parlamento influyente y un gobierno responsable".

Los expertos destacan la importancia de evitar la concentración de poderes en manos de una sola persona, por lo que la concesión de mayores poderes al parlamento podría ser un paso importante para afianzar la democratización de Kazajistán.