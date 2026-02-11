Trump habla con emir de Catar sobre desescalada en O.Medio en medio de tensiones con Irán

"Se intercambiaron opiniones sobre los acontecimientos más destacados en el escenario regional e internacional, en especial la situación en la región y los esfuerzos internacionales para reducir la escalada y promover la seguridad y la paz" en Oriente Medio, dijo la nota, difundida por la agencia de noticias oficial catarí, QNA.

Indicó que en la llamada "se destacó también la importancia de continuar la coordinación y las consultas sobre cuestiones de interés común, así como de apoyar los esfuerzos diplomáticos encaminados a abordar las crisis mediante el diálogo y medios pacíficos".

Catar es clave mediador en el alto el fuego en la Franja de Gaza y se ha ofrecido en varias ocasiones para mediar entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo sobre las actividades nucleares iraníes, pues es uno de los principales aliados de Washington en el golfo Pérsico en tanto que mantiene buenas relaciones con Teherán.

Además acoge en su territorio la base militar Al Udeid, la principal de Estados Unidos en Oriente Medio, y que fue blanco de ataques iraníes con misiles durante la guerra de doce días de junio pasado entre Irán e Israel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enviados estadounidenses e iraníes mantuvieron una primera ronda de negociaciones indirectas el pasado viernes en Omán, que fue calificada de positiva, si bien se celebró bajo la amenaza de una intervención militar de EE.UU. que ha desplazado el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, junto a su flota de apoyo, cerca de aguas iraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, analizó este martes con las máximas autoridades omaníes cómo alcanzar un acuerdo "equilibrado y justo" con EE.UU, en una visita que realizó a Mascate, y que, según fuentes iraníes, será seguida por otra a Catar.