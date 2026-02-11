UE aprueba formalmente el arancel de 3 euros para paquetes pequeños de menos de 150 euros

Esta medida se toma en respuesta a la avalancha de pequeños paquetes, que llegan sobre todo desde China a través de comercios en línea como Temu o Shein con un arancel aduanero provisional de 3 euros para los artículos incluidos en paquetes con un valor inferior a 150 euros enviados directamente a consumidores de la UE a partir del 1 de julio de 2026.

"Ante el auge del comercio electrónico global, las normas aduaneras de la UE deben seguir el ritmo. La abolición de la exención obsoleta para los paquetes pequeños contribuirá a apoyar a las empresas de la UE y cerrará las puertas a vendedores sin escrúpulos", dijo Makis Keravnos, ministro de Finanzas de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo.

Estos nuevos aranceles aduaneros comenzarán a aplicarse a todas las mercancías que entren en la UE una vez que el centro de datos aduaneros de la UE, que se está debatiendo en el marco de una reforma fundamental más amplia del marco aduanero, esté operativo, lo que está previsto para 2028.

El objetivo de acabar con la exención, que data de 1983, es atajar prácticas fraudulentas, como la fragmentación de los envíos en paquetes más pequeños para evitar el pago de derechos de aduana, y garantizar una competencia más justa para los fabricantes europeos frente a productos de bajo coste que con frecuencia no cumplen la normativa europea.

Los envíos de valor inferior a 150 euros hacia la UE se han más que triplicado en dos años, pasando de un valor de 1.200 millones de euros en 2022 a 4.600 millones de euros en 2024, y de estos el 91 % procede de China, según datos de la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario vincula este aumento al "crecimiento exponencial" de comercios en línea chinos como Temu o Shein, que han ganado millones de consumidores en la UE gracias a una "penetrante publicidad en línea, precios bajos y envíos ultra-rápidos".