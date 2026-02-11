UE busca dar más ayuda a Ucrania mientras algunos países temen recortes en apoyo bilateral

En la misma reunión, algunos países se mostraron preocupados por un posible recorte de la asistencia bilateral como consecuencia del préstamo de 90.000 millones de euros que los Veintisiete tienen previsto conceder a Kiev.

El encuentro tuvo lugar el mismo día en que la Eurocámara avaló ese crédito, del que dos tercios se destinarán a apoyo militar y que obligará a que el material de defensa se adquiera en países europeos salvo en casos excepcionales.

El ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, dijo: "Voy dejar claro el mensaje hoy: es bueno que la UE pueda facilitar 90.000 millones para las necesidades de Ucrania (...) pero no es suficiente. Hay que seguir con el apoyo bilateral, es muy importante".

En lo mismo incidió el titular finlandés, Antti Hakkanen, que señaló que, además del préstamo de 90.000 millones de euros, "los gobiernos nacionales tienen que poner su parte" e incidió en que los países nórdicos han dado "mucho apoyo" y piden que "todos asuman un reparto equitativo".

El viceministro polaco de Defensa, Paweł Zalewski, también expresó preocupación y pidió que los programas bilaterales no se vean "amenazados". Subrayó, en ese sentido, que la amenaza rusa es común para todos los Estados miembros y que todos deben ayudar a Kiev.

En la cita participó el ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fédorov, que explicó las necesidades y prioridades a nivel militar, en particular en el ámbito de la cooperación en innovación.

Desde que comenzó la agresión rusa en Ucrania, la UE y sus Estados miembros han aportado 63.900 millones de euros al Ejército de ese país para reforzar sus capacidades y la resiliencia militar.

El objetivo de la reunión hoy con el titular ucraniano era escuchar sus indicaciones sobre la situación en el ámbito de la defensa y las necesidades más acuciantes sobre el terreno, teniendo en cuenta los continuos ataques rusos a la infraestructura ucraniana.

La alta representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, explicó hoy que se están estudiando las opciones para modernizar la infraestructura de entrenamiento militar de Ucrania, y que la UE podría aportar asistencia a dos centros en particular.

Por otra parte, la reunión incluyó una sesión informal durante una cena de trabajo sobre las perspectivas de 2026 en seguridad y defensa.

Aunque el Ártico no estaba en la agenda, muchos de los titulares valoraron a su llegada a la cita la iniciativa militar ‘Centinela del Ártico’, cuyo lanzamiento fue anunciado hoy por la OTAN.