Un dique cede y el río luso Mondego se desborda por una de sus orillas cerca de Coimbra

El portavoz explicó que la ruptura se produjo en una área agrícola de arrozales, ya evacuada, junto a un viaducto de la autovía A1, que sigue abierta al tráfico aunque las autoridades no descartan que pueda ser cerrada.

"La zona llevaba en vigilancia desde anoche y ya se había procedido a la evacuación de algunos vecinos durante la madrugada y esta mañana", apunto Ferreira, quien subrayó que aun así todavía quedan personas en la zona que no han querido abandonar sus casas.

Agregó que sobre el terreno hay equipos tanto de la empresa que tiene la concesión de la autovía, como de la protección civil, que sopesan el corte de la A1 -que conecta Lisboa con Oporto-, ya que todavía no se sabe a ciencia cierta si la ruptura del dique puede poner en riesgo el tráfico.

En breve está programada una rueda de prensa del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y del primer ministro Luís Montenegro desde Coimbra para hablar de la situación.

Ambos alertaron hoy de que el río se encuentra "al límite" de su capacidad por las lluvias de las últimas semanas.

Cerca de 3.600 personas ha sido evacuadas de forma preventiva en Coimbra y localidades cercanas como Montemor-o-Velho y Soure por el riesgo de desbordamiento del río Mondego.

Ayer, la ministra de Administración Interna (del Interior), Maria Lúcia Amaral, dimitió, a propuesta de Montenegro, en medio de las críticas a la respuesta del Gobierno a los temporales de las últimas semanas.

Su renuncia fue aceptada por Rebelo de Sousa y el propio Montenegro ha asumido de forma interina sus funciones.