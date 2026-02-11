Un muerto en ataque ucraniano contra fábrica en la región rusa de Briansk

El gobernador de la vecina región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó, por su parte, de dos heridos debido a la actividad de los drones ucranianos en esa zona.

Briansk, Bélgorod y Kursk son las tres regiones rusas más afectadas por la guerra en Ucrania, donde los ataques con drones y misiles del enemigo son constantes.

Recientemente, las autoridades de Bélgorod plantearon la posibilidad de evacuar a parte de los habitantes de la región debido a los daños causados por los ataques a la infraestructura energética.