Un tribunal ruso exige a un hombre dejar de llamarse Jesús Cristo

“El Tribunal del distrito Novo-Savinovski de Kazán ordenó a la oficina del Registro Civil restaurar el antiguo nombre de un residente de Kazán llamado Jesús Cristo”, dice el falló, citado por el portal Bisness Online.
Según el medio, la decisión del tribunal se debe a una petición de la fiscalía local.
El año pasado, un tribunal de Kazán multó a ese ciudadano ruso, cuyo nombre original es Yevgueni Chekuláev, con 60.000 rublos (unos 780 dólares) por registrar de forma fraudulenta a varios extranjeros en su domicilio.
Más tarde, la Justicia condenó a dos años de prisión con suspensión condicional de pena al mismo ciudadano por un delito similar.
