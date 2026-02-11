Una asociación antitabaquismo denuncia a la cantante Rosalía por fumar en un pódcast

En un comunicado, la asociación informó este miércoles de que ha presentado una denuncia ante las autoridades tanto por la conducta individual como por la responsabilidad del medio que emite y difunde el contenido.

Durante la entrevista para el programa Special People Club, Rosalía interrumpe la conversación para fumar un cigarrillo en un espacio interior cerrado, e invita a la presentadora a compartirlo.

Aunque Quesada dice que no es fumadora, acepta el cigarro y asegura que le gusta "hablar a caladas", mientras ambas aparecen fumando ante las cámaras, según Nofumadores.org.

Agrega que esto constituye una doble vulneración de la ley antitabaco española: fumar en un espacio interior cerrado que sería un centro de trabajo; e incumplir la prohibición expresa de que los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o muestren directa o indirectamente marcas de productos del tabaco en los medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A ello se añadiría una tercera infracción, de la Ley General de Comunicación Audiovisual española, que prohíbe de forma clara toda comunicación comercial, promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales, incluidos aquellos difundidos en plataformas digitales y servicios bajo demanda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la primera versión de la entrevista, se muestra de forma reconocible la marca del producto, precisa la asociación, que subraya que, tras la difusión inicial del vídeo y la reacción generada en redes sociales, el contenido fue retirado temporalmente y vuelto a publicar con el cigarrillo pixelado.

"La pixelación del cigarrillo no neutraliza el mensaje ni el acto de fumar. El consumo sigue siendo reconocible, se normaliza y se legitima. El efecto final es el mismo: una promoción implícita del tabaco en un formato dirigido a audiencias jóvenes, protagonizado por una figura con millones de seguidores en todo el mundo", subraya la presidenta de la asociación, Raquel Fernández Megina.

La organización, implicada en la defensa de los fumadores pasivos, también recuerda que no se trata de algo aislado, ya que en diciembre de 2024 denunció a la cantante por la aparición de cigarrillos de una conocida marca en sus redes sociales.