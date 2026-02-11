Una incursión de drones de un cartel provocó el cierre aéreo en El Paso, según autoridades

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) y el Departamento de Guerra "actuaron con rapidez para hacer frente a una incursión de drones de un cartel", escribió Duffy en la red social X poco después de que la FAA anunciara la reanudación de las operaciones áereas desde la localidad texana.

"La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Las restricciones se han levantado y los vuelos normales se están reanudando", afirmó el secretario de Transporte, citando la publicación del organismo de aviación levantando la restricción.

La FAA emitió anoche un inusual aviso sobre la suspensión de todos los vuelos en El Paso "por razones especiales de seguridad", que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 20 de febrero.

La restricción abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.

La agencia de aviación no especificó entonces las razones para este cierre, aunque una persona con conocimiento de los hechos explicó, según The New York Times, que estaría relacionado con una prueba de nueva tecnología antidrones realizada por el Ejército en la cercana base militar de Fort Bliss.

La suspensión de vuelos en la zona limítrofe entre EE.UU. y México coincide con un aumento en la tensión entre los Gobiernos de los dos países tras las reiteradas amenazas del presidente, Donald Trump, de posibles ataques en tierra contra los carteles de la droga mexicanos, designados como organizaciones terroristas por Washington.

La congresista demócrata por El Paso, Verónica Escobar, insistió hoy en que no existe "ninguna amenaza" sobre la zona por eso "la FAA levantó esta restricción tan rápidamente", dijo la representante en una rueda de prensa, citada por el Times.

"La información que proviene de la administración no cuadra (...) Ha habido incursiones con drones desde México desde que los drones existen. Así que esto no es nada nuevo", afirmó Escobar.