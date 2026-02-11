Uruguay abre sus archivos civiles para la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura

La iniciativa fue suscrita este miércoles a través de un convenio entre la cartera y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y permitirá acceder a los documentos que pudieren ser relevantes del Archivo General de la Nación, de la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil y de la Biblioteca Nacional.

La presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, destacó que este convenio marca un cambio sustancial en la metodología de investigación, ya que los equipos técnicos dejarán de depender de la "voluntad" de los funcionarios o de solicitudes burocráticas específicas para pasar a revisar los documentos en el lugar.

"Antes pedíamos que nos proporcionaran tal documento; ahora podemos ir, verlo y encontrar otros relacionados que no conocíamos o que no sabíamos que existían", explicó Mota, quien valoró la eliminación de intermediarios para nutrir nuevas líneas de investigación.

El acuerdo habilita el ingreso de los investigadores a los diferentes recursos incluyendo áreas que hasta ahora tenían acceso restringido o reservado.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, aseguró que el Estado se compromete a entregar la información sin oponer "criterios de secreto o confidencialidad", calificando la apertura de archivos como un acto para "fortalecer la democracia" y una responsabilidad institucional para construir la memoria colectiva.

En paralelo a la investigación documental, Mota confirmó que la INDDHH continúa con los trabajos de campo en predios militares.

Además, la institución reforzará sus capacidades gracias a la aprobación del presupuesto nacional, que permitirá ampliar el equipo de investigadores en Argentina, donde se produjo la desaparición de la mayoría de los ciudadanos uruguayos bajo el Plan Cóndor.

Este convenio con el MEC se suma a los ya suscritos con los ministerios del Interior, Defensa y Salud Pública, consolidando una red de cooperación estatal para esclarecer el destino de las víctimas.

Durante la última dictadura cívico-militar que vivió el país desaparecieron 197 personas.

En 2024, Uruguay confirmó que los restos hallados en junio de 2023 durante el trabajo de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura llevado a cabo en el Batallón 14 del Ejército de Uruguay pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal.

Pocos meses después, nuevos restos humanos fueron hallados en el mismo lugar y en septiembre se confirmó que pertenecían al detenido desaparecido durante la dictadura Luis Eduardo Arigón Castel.

Dentro de Uruguay, también fueron encontrados e identificados anteriormente los restos de los desaparecidos Roberto Gomensoro, Ubagésner Chaves, Fernando Miranda, Eduardo Bleier, Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.