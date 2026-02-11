Vicecanciller uruguaya alerta sobre la falta de mujeres en cargos de decisión diplomática

Preocupados por estos temas, la Cancillería y Naciones Unidas lanzarán una convocatoria para documentar historias de mujeres uruguayas en la diplomacia, cuyos relatos quedarán plasmados en un libro, según anunciaron durante el evento.

Csukasi destacó la importancia de instancias de diálogo como las de este martes, ya que reconoce que el mayor problema con el que deben lidiar las mujeres es con la falta de visibilización.

"Incluso en oportunidades como estas, juntarnos, ver que somos muchas y escuchar que nuestras preocupaciones y dificultades son las mismas hace que no nos sintamos tan solas", resaltó en rueda de prensa.

Al tomar la palabra en el evento, Csukasi dijo que basta con mirar una foto luego de una reunión diplomática "para ver que las mujeres son pocas o ninguna o están en segunda fila".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Si no somos conscientes de que las mujeres no están ahí, no pensamos que faltan. Nos acostumbramos a que la norma sean las fotos marginalizadas de eventos internacionales en donde la toma de decisión sigue perteneciendo a hombres blancos de cierta edad y de ciertas características, porque tampoco es para cualquier varón", ejemplificó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En términos de los desafíos y el rol de Uruguay, Csukasi consideró que el país debe "exigirse mantener el tema de la paridad y la equidad en agenda en todos los ámbitos que le toque presidir".

En 2026, el país suramericano encabezará la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el G77 y el Mercosur.

No obstante, resta que Uruguay resuelva problemas internos que dificultan la promoción de candidaturas femeninas a puestos de relevancia. A juicio de la vicecanciller, esto hace que las mujeres, ante la frustración de no avanzar, "se queden en el camino".

Tanto Csukasi como Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente de las Naciones Unidas, resaltaron como "una señal muy positiva" que la Secretaría General de Naciones Unidas llegue a ser encabezada por una mujer, en la medida en que las grandes potencias siguen siendo dirigidas por hombres.

La vicecanciller advirtió sobre esto que el camino se tornará más difícil de cara a esa resolución del organismo, ya que aumentarán los discursos en contra.