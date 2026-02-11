Von der Leyen defiende el "Made in Europe" pero avisa de que es un "terreno resbaladizo"

En un debate ante el pleno del Parlamento Europeo, la jefa del Ejecutivo comunitario aseguró que la llamada "preferencia europea" es un "instrumento necesario" que "contribuirá a reforzar la base productiva de Europa" y también "puede ayudar a crear mercados líderes" en sectores estratégicos.

"Pero quiero ser clara, es un terreno resbaladizo ("a fine line to walk", en inglés original). No hay una solución para todo. Por eso cada propuesta debe sostenerse en un análisis económico robusto y estar en línea con nuestras obligaciones internacionales", advirtió.

Por otro lado, Von der Leyen también insistió en la posibilidad de que la UE avance en ciertos campos económicos a "dos velocidades" cuando no sea posible alcanzar un acuerdo de todos los Estados miembros, una idea que ya sugirió en la carta que envió a los líderes europeos de cara a la cumbre informal que celebrarán mañana.

"El plan 'a' es avanzar a veintisiete. Pero si no es posible, el Tratado permite la cooperación reforzada. Tenemos que avanzar y acabar con las barreras que nos impiden ser un verdadero gigante global", enfatizó.

La democristiana alemana hizo esta apreciación hablando de los esfuerzos para profundizar los mercados europeos de capitales, un ámbito en el que puso a Estados Unidos como ejemplo frente a una Europa que "no sólo tiene veintisiete sistemas financieros diferentes, cada uno con su propio supervisor, sino también más de 300 sistemas de negociación" distintos.

"Necesitamos un mercado de capitales grande, profundo y líquido, y ese es el objetivo de la Unión de Ahorros e Inversiones. Hemos presentado propuestas sobre integración de mercado y supervisión y ahora necesitamos que las lleven hasta el final", reclamó a los eurodiputados.

También utilizó el ejemplo del socio norteamericano al hablar de las barreras internas del mercado común, que son "tres veces más altas" que los obstáculos internos de Estados Unidos.

"¿Cómo podemos competir con igualdad? Tenemos la segunda mayor economía del mundo, pero la conducimos con frenos. La buena noticia es que tiene arreglo", afirmó, para después recordar que la Comisión propondrá en marzo el llamado 'régimen 28' - que ha sido bautizado como 'EU Inc'-, una ventanilla única para que las empresas puedan registrarse en 48 para operar en cualquier Estado miembro.

En la misma línea, Von der Leyen llamó a actuar para crear una "verdadera" unión del mercado energético europeo, que actualmente cuenta con unos precios "demasiado altos y volátiles" por la "falta de interconexiones y redes y por la dependencia en los combustibles fósiles".

Estas "dependencias" económicas amenazan con "convertirse en armas de coerción" y, por tanto, defendió la importancia de "eliminar los cuellos de botella en la mayoría de las cadenas estratégicas de valor" ya sea aumentando la capacidad de producción en Europa o "expandiendo" la red comercial del bloque.

"Por eso el comercio es tan importante. Debemos centrarnos plenamente en abrir oportunidades de crecimiento y nuevos mercados para nuestras empresas. Necesitamos un comercio más basado en normas y confiable con socios afines", subrayó.

Von der Leyen dedicó la última parte de su discurso a la simplificación, un aspecto "vital" para la competitividad económica que el Ejecutivo comunitario ha puesto en el centro de sus actuaciones pero que pide también acciones a nivel nacional.

"Hay demasiada hiperreglamentación, capas adicionales de legislación nacional que solo dificultan la vida de las empresas y crean nuevas barreras en nuestro mercado único", advirtió.