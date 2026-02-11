Wall Street cierra en rojo tras la caída del desempleo en enero en Estados Unidos

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 50.121 puntos; el selectivo S&P 500 cerró sin cambios, en 6.941 puntos; y el tecnológico Nasdaq bajó un 0,16 %, hasta los 23.066.

Según divulgó hoy el Buró de Estadísticas laborales, la tasa de desempleo en EE.UU. bajó una décima en enero, cuando se crearon 130.000 puestos de trabajo, una cifra que supera en más del doble la registrada en diciembre y las previsiones del mercado.

En concreto, el dato es superior a los alrededor de 55.000 puestos estimados por analistas para este periodo y a la cifra revisada de 48.000 del mes anterior, lo que podría ofrecer un margen a la Reserva Federal (Fed) para mantener estables los tipos de interés, pese a la bajada que exige el presidente Donald Trump.

La noticia hizo subir el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, de referencia, hasta el 4,172 %.

Rick Wedell, director de sistemas de información de RFG Advisory, destaca en una nota recogida por la cadena CNBC que, pese a que la caída del desempleo es "una buena señal", aún "no estamos fuera de peligro en lo que respecta al mercado laboral".

"La tasa de desempleo está mejorando gradualmente, pero aún hay muchas señales de que el mercado laboral sigue siendo extremadamente débil", subrayó, lo que explica la cautela entre los inversores tras los datos publicados hoy.

Según Wedell, "aún queda un largo camino por recorrer antes de que el mercado pueda considerarse sólido".

Mientras, entre los ganadores de la jornada de hoy destacó la fabricante Micron, con una subida del 9,94 %, después de que su director financiero, Mark Murphy, anunciara que la empresa ha comenzado la producción en masa y los envíos comerciales de la última generación de sus chips HBM4, que serán clave para los sistemas de inteligencia artificial y centros de datos.

Por su parte, la fabricante estadounidense de juguetes Mattel, conocido por marcas como Barbie, Hot Wheels o Fisher-Price, cerró el día con pérdidas del 24,98 % tras presentar ayer, tras el cierre de la bolsa, unos resultados anuales a la baja y unas previsiones para 2026 por debajo de lo esperado por los inversores.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 1 % este miércoles, hasta los 64,63 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiera que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.