Activistas antirredadas desconfían del final del operativo en Minesota ordenado por Trump

Muchos de los manifestantes, que habían llegado desde Minesota para reunirse con congresistas, desconfían de la retirada de los agentes, "Trump ya ha dicho esto antes y nada ha cambiado", lamentaron.

"Ha habido muertos. No podemos simplemente decir que esto ha terminado y olvidar el dolor y el sufrimiento que ha vivido la gente de Minesota", declaró a EFE Lisa Erbes, una de las asistentes a la concentración.

La protesta, entre gritos de "FUERA ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)" siguió su curso en la explanada frontal del Capitolio, y sirvió para dejar claro el rechazo a las actuaciones de los agentes en Minesota.

La manifestación se produjo al mismo tiempo en que Tom Homan, el llamado 'zar de la frontera' del Gobierno de Donald Trump, anunciaba desde la ciudad de Mineápolis el fin de la Operación Metro Surge iniciada a finales del año pasado.

"Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin", explicó Homan sobre el operativo, durante el cual agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes contra las redadas.

Entre los oradores en la protesta del Capitolio que tomaron la palabra se sucedían los testimonios relatando el miedo y la situación de excepcionalidad que se vive en Minesota desde comienzos de este año.

"Es una táctica utilizada por regímenes autoritarios para ejercer poder", lamentó una de las manifestantes.

La directora de un centro de cuidado infantil en Minesota, Amanda, relató el terror que viven los niños y sus familias: "En más de 30 años nunca había visto nada parecido hasta que los agentes de ICE llegaron en enero"

"Nuestra prioridad es garantizar que los niños estén seguros, amados y valorados. Los niños de Minesota viven con miedo. Están dañando a los niños, no protegiéndolos", aseguró.

En el mismo sentido se pronunció Peg Nelson, directora de una escuela en Columbia Heights, uno de los centros más conocidos por la alarma que desató la detención del niño de cinco años Liam Conejo, que lamentó las ausencias habituales de alumnos en clase por el temor de las familias a ser arrestadas.

Estefani y Paola, dos jóvenes estadounidenses de 18 años, con familias de origen mexicano, habían llegado a Washington desde Minesota para denunciar la situación de terror constante en la que viven.

"Todos llevamos la documentación siempre por si nos preguntan los agentes y todas las identificaciones", afirmaron las jóvenes.

También formaba parte del grupo la senadora de Minesota Erin Maye Quade que insistió en la necesidad de que los agentes federales salgan del estado y que "ni un dólar más sirva para financiar a este grupo paramilitar sin ley".

"Sabemos que Minesota es un ejemplo para ver qué pueden expandir al resto del país. Los republicanos no parecen estar muy interesados ​​en ser uno de los pilares de nuestra democracia en este momento, pero pueden cambiar la política. Podrían hacerlo hoy", pidió.

De hecho, representantes demócratas negocian con republicanos una serie de medidas para frenar los comportamientos abusivos en materia migratoria como condición para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) antes del fin de semana.

Si no llegan a un acuerdo, se producirá un cierre parcial del Gobierno vinculado a ese departamento.