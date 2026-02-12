Al menos tres muertos tras naufragar una embarcación con inmigrantes en la costa turca

La guardia costera turca ha informado de que ha rescatado a 38 personas y que los ocupante de la embarcación indicaron que otras cuatro personas más, aparte de los fallecidos, estaban desaparecidos, informa la agencia oficialista Anadolu.

La isla de Quíos es el punto del territorio griego más cercano a Focea.

Esa fuente señala que la embarcación zapó sobre las 05.30 de la mañana, hora local, pese al mal tiempo en el mar, y que los guardacostas acudieron tras recibir una petición de auxilio.

Las autoridades turcas han lanzado una misión de búsqueda de supervivientes por mar y aire.

El primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, destacó ayer tras reunirse en Ankara con el presidente turco, recep Tayyip Erdogan, la importancia de la cooperación bilateral contra la migración irregular y para evitar tragedias en el Egeo.

Mitsotakis recordó que la semana pasada quince ciudadanos afganos murieron al chocar con una patrullera griega la embarcación en la que trataba de llegar a Quíos.

Testimonios de sanitarios que atendieron a supervivientes de este naufragio han declarado que la patrullera griega embistió y pasó por encima de la lancha en la que viajaban los migrantes, algo que niegan las autoridades griegas.