Alerta sigue en el río luso Mondego con el embalse de Aguieira al 99,1 % de su capacidad

El oficial de operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) José Costa dijo a EFE que la situación sigue siendo "preocupante en el Mondego", donde hay evacuadas más de 3.000 personas.

La pasada madrugada la autovía A1, que conecta Lisboa con Oporto, colapsó hundiéndose en el kilómetro 191,2 en el sentido norte-sur, después de que el dique del Mondego cediera justo debajo de un viaducto en esa carretera.

Cuando la autovía cedió llevaba ya horas cerrada al tráfico en los dos sentidos debido al reventón del dique, en una zona de campos agrícolas que ya había sido evacuada.

Según la web InfoAgua de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA, por sus siglas en portugués), a las 9.00 hora local de este jueves el embalse de Aguieira, a 41 kilómetros de la localidad de Coimbra, se encuentra al 99,1 % de su capacidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Costa indicó que a lo largo del día de hoy la lluvia va a dar un breve respiro, aunque esta noche y mañana volverá a haber precipitaciones, sobre todo, en el norte y centro del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, la alerta también se mantiene en la cuenca del Tajo en poblaciones como Abrantes, Almeirim o Azambuja, todas ellas junto a su ribera por el riesgo de inundaciones.