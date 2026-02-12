Arabia Saudí sustituye a su ministro de Inversiones en medio de retrasos de megaproyectos

En un decreto real publicado por la agencia oficial de noticias saudí SPA, el monarca anunció la decisión tras revisar la Ley Básica de Gobierno y otras normativas pertinentes.

El texto dispone relevar a Al Faleh de su cargo como ministro de Inversiones y nombrarlo ministro de Estado y miembro del Consejo de Ministros, y designa a Fahd bin Abdulyalil bin Ali Al Saif como nuevo ministro de Inversiones.

El relevo se produce tres días después de que Al Faleh reconociera públicamente que algunos de los grandes proyectos impulsados por el país han sufrido retrasos debido a una "disminución de la viabilidad" de ciertas iniciativas y a la aparición de nuevas prioridades estratégicas, como la organización de la Expo 2030 y el Mundial de fútbol de 2034.

Durante una sesión en el foro del sector privado del Fondo de Inversión Pública (PIF) celebrado en Riad, el entonces ministro explicó que una parte importante de las inversiones previstas buscaba dinamizar sectores clave mediante proyectos "sin precedentes" como Neom y The Line. Sin embargo, indicó que la confirmación de grandes eventos internacionales obligó al reino a reorientar recursos.

"El Mundial de fútbol es ya una realidad", afirmó, subrayando que el país no solo debe construir estadios, sino convertirlos en centros de actividad económica que mejoren la calidad de vida tanto de visitantes como de residentes.

En ese sentido, admitió que la menor viabilidad de proyectos como The Line ha obligado a "desacelerar algunos proyectos y acelerar otros".

The Line, presentado en 2021 por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán como una "revolución en la vida urbana" dentro de la futurista ciudad de Neom, es uno de los pilares de la Visión 2030, la hoja de ruta con la que Arabia Saudí busca diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo.

No obstante, los elevados costos y la volatilidad de los precios del crudo han llevado al reino a revisar su estrategia y a ajustar el calendario de ejecución de estas iniciativas, financiadas en gran medida por el PIF.

A ello se suma la reciente decisión de trasladar a Kazajistán los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, inicialmente previstos en Trojena, un complejo de esquí en construcción en Neom, debido a que el proyecto no estaría listo a tiempo.

En este escenario, el nombramiento de Al Saif abre una nueva etapa para el Ministerio de Inversiones, en momentos en que el Gobierno saudí busca equilibrar sus ambiciosos planes de transformación económica con las exigencias financieras y logísticas de los grandes eventos internacionales que acogerá en la próxima década.