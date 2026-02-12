Arajet duplicó el número de pasajeros entre Argentina y República Dominicana en 2025

A estos se suman unos 54.000 pasajeros que utilizaron Arajet para hacer conexiones desde Buenos Aires hacia otro de los destinos de la aerolínea en el continente americano.

En un comunicado, Arajet destacó que estas cifras representan un crecimiento superior al 100 % en comparación con 2024 de la aerolínea en el mercado argentino, y se produce en un contexto de expansión general de la compañía, que en 2025 transportó casi 1,5 millones de personas, un crecimiento de 37 % en su red general con relación al año anterior.

Este incremento en el tráfico aéreo también se alinea con el crecimiento sostenido del turismo argentino hacia República Dominicana, que aumentó un 62 % en 2025, subrayó la nota, que precisó que Argentina se ha consolidado como el tercer mercado más importante para República Dominicana en cuanto a turistas se refiere, solo superado por Estados Unidos y Canadá.

Según el Ministerio de Turismo dominicano, 442.088 argentinos viajaron a la República Dominicana en el último año, frente a 272.450 en 2024.

Arajet, que viaja a Buenos Aires y Córdoba, tiene previsto inaugurar este año rutas desde las localidades argentinas de Mendoza y Rosario hacia la turística Punta Cana, este de la República Dominicana, ambas con tres frecuencias semanales, iniciando operaciones en mayo y junio respectivamente.