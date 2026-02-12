Arranca con tensiones en Seúl el comité parlamentario para aprobar el acuerdo con EE.UU.

El comité especial se reunió esta mañana por primera vez, afirmó la agencia de noticias Yonhap, aunque al poco de iniciar la sesión se desató un enfrentamiento verbal entre miembros del opositor Partido del Poder Popular (PPP) y del gubernamental Partido Demócrata por la aprobación el día anterior de una ley de reforma judicial.

EE.UU. y Corea del Sur alcanzaron el pasado noviembre un acuerdo que contempla una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares y otros pactos a cambio de que EE.UU. rebaje sus autodenominados aranceles "recíprocos" del 25 % al 15 %.

Ocho proyectos de ley relacionados con la implementación del 'Memorando de Entendimiento sobre Inversión Estratégica' (MOU) están ahora bajo revisión y pendientes de ser aprobados, según informó la citada agencia.

Seúl formó el comité especial después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara a finales de enero que volvería a aumentar, del 15 % al 25 %, los aranceles a productos surcoreanos, incluidos automóviles, madera y farmacéuticos.

El mandatario estadounidense justificó la medida, anunciada en su red social Truth Social, por considerar que Seúl demora la aprobación parlamentaria de la legislación que respalda el acuerdo.

Según Yonhap, el comité parlamentarios se ha fijado como límite el 9 de marzo para aprobar los borradores. "El comité garantizará que no haya problemas con la aprobación de la Ley Especial de Inversión en Estados Unidos", declaró Kim Sang-hoon, presidente del nuevo comité y legislador del PPP, según Yonhap.