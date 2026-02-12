Bella Ramsey y Neil Patrick Harris desafían a la lluvia en la apertura de la Berlinale

Ramsey y Harris, los dos con trajes de chaqueta similares, fueron las estrellas más aclamadas en la apertura del Festival de Berlín en una desapacible noche que no desanimó a los fans, que trataban, con poco éxito, de hacerse fotos con sus ídolos.

La pareja de intérpretes protagoniza 'Sunny Dancer', un filme que se presenta mañana en la sección Generation 14plus, dedicada al cine juvenil.

Otra de las estrellas de la noche fue la malasia Yeoh, que llegó acompañada por su marido, Jean Todt, y que llenó la alfombra roja de glamour, con un vestido dorado cuajado de cristales.

Poco antes había pasado el estadounidense Sean Baker, encargado de entregarle el Oso de Oro de honor.

Por la alfombra también desfilaron la actriz chilena Daniela Vega, que este año forma parte del jurado del Teddy Award, que se concede a la mejor película del festival con temática LGTBIQ+, el actor hispano-alemán Daniel Brühl o la palestina Hiam Abass.

También llegó el cineasta alemán Wim Wenders, presidente del jurado oficial de la Berlinale.

Una alfombra que se llenó de reivindicaciones políticas con algunos de los asistentes portando carteles que decían 'Free Irán' o que utilizaban una frase de Hanna Arendt -"Nadie tiene el derecho de obedecer"- para clamar contra el fascismo.