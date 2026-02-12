Bruselas reabre el debate sobre el sistema europeo que fija el precio de la electricidad

La necesidad de reducir el coste de la energía emergió como una de los grandes discusiones durante el "retiro" de los líderes de este jueves sobre competitividad y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, explicó en una rueda de prensa que concretamente el diseño del mercado de la electricidad generó un "intenso debate".

"No hemos llegado a ninguna conclusión, quiero ser muy clara en esto, pero para el siguiente Consejo Europeo aportaré varias opciones y conclusiones sobre si es buen momento para avanzar o todavía estamos bien con este diseño de mercado", afirmó.

En el mercado mayorista de la electricidad actual, el precio de la electricidad queda fijado en función de la última tecnología que es necesario incluir para satisfacer la demanda energética de cada día. La nuclear y las renovables, más baratas, son las primeras en entrar en el sistema, pero cuando es necesario recurrir al gas, el precio de cada megavario/hora se dispara.

Cambiar este sistema para reflejar mejor el coste de generar electricidad y acercarlo al coste de las renovables fue una de las grandes peticiones de España y otros países durante la crisis energética, pero la Comisión Europea fue reacia a modificarlo. Finalmente, España y Portugal decidieron actuar por su cuenta y pidieron permiso para adoptar el llamado 'tope ibérico'.

Este jueves, Von der Leyen abrió la puerta a una reflexión sobre este sistema y expuso que, el año pasado, el precio medio de las renovables fue de 34 euros por MWh, la nuclear osciló entre los 50 y los 60 euros y el gas se elevó a los 100 euros/MWh.

Junto con el diseño del mercado eléctrico, muchos países denunciaron que el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) también supone un perjuicio para las economías de algunos Estados miembros y la competitividad de sectores concretos.

Von der Leyen aseguró también que la Comisión Europea presentará una "revisión" del sistema también antes de la cumbre de marzo para evaluar esta cuestión.

"La transición energética sigue siendo la mejor estrategia a largo plazo para la autonomía estratégica y unos precios bajos, pero necesitamos soluciones pragmáticas entre tanto que se centren en los retos específicos de los Estados miembros y en algunos sectores industriales. Miraremos medidas concretas en el siguiente Consejo Europeo en marzo", resumió el presidente del Consejo Europeo, António Costa.