California pagará un año de hipoteca de propietarios afectados por los incendios

El estado amplió el programa CalAssist, que ahora ofrecerá un alivio en el pago de hipoteca por un año, en comparación con los tres meses que ofrecía.

Esta asistencia está disponible para los sobrevivientes de desastres calificados, incluyendo los incendios de Eaton y Palisades que se saldaron con 31 muertos y miles de casas destruidas en enero de 2025.

Newsom destacó en un comunicado que California ha estado acompañando a los afectados y que se amplió la ayuda tras hablar con los afectados.

Lorena Domínguez, vocera del programa CalAssist, dijo a EFE que los fondos otorgados, que serán enviados directamente a los prestamistas hipotecarios, no tienen que ser reembolsados por los propietarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los beneficios ampliados también califican para quienes ya habían recibido tres meses de asistencia en el pago de su hipoteca, lo que elevaría su ayuda total a un año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el programa incrementó los límites de ingresos para los propietarios elegibles, los cuales varían según el condado. En Los Ángeles, los hogares con un ingreso anual combinado de hasta 281.400 dólares ahora son elegibles para recibir la ayuda.

Domínguez dijo que la expansión del programa llega en "un momento oportuno", ya que muchas familias han estado lidiando con el aplazamiento de su deuda por más de un año y no han realizado pagos.

El apoyo sería fundamental para la profesora de matemáticas Aurora Barbosa Flores, que perdió su casa en la ciudad de Altadena en enero del año pasado a causa del incendio Eaton.

"Todo ha sido muy doloroso y frustrante", dijo a EFE la hispana de raíces mexicanas, que se ha empeñado en reconstruir su casa.

Los dueños de viviendas han tenido que seguir pagando sus hipotecas pese a que sus hogares se quemaron y, además, el seguro no cubre la reconstrucción total, por lo que deben asumir miles de dólares adicionales de su propio bolsillo.

"Ese apoyo va a ser muy importante para nosotros y mucho más para aquellos que no tenían seguro de sus viviendas, como mis vecinos. Estamos agradecidos porque no nos hayan olvidado", subraya la profesora.