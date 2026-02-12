Candidato colombiano de ultraderecha denuncia ser "objetivo militar" de guerrilla del ELN

"El 10 de febrero de 2026 se recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas", informó el equipo del candidato en un comunicado.

En la llamada telefónica, recibida por el jefe de seguridad del candidato, Carlos Caicedo Páez, se mencionaron posibles ataques en las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta.

De la Espriella, abogado y aspirante del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, participa en la contienda para las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo, en un escenario político marcado por la alta polarización.

El equipo del candidato informó de que trasladó la información a la Policía para verificar y evaluar la situación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un documento interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla, también divulgado por la campaña, señala que Caicedo reportó que el interlocutor vinculó la supuesta amenaza con el aniversario de la muerte, el 14 de febrero de 1998, del sacerdote español Manuel Pérez, quien fue comandante del grupo guerrillero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ELN es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después del Clan del Golfo, y según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta julio pasado contaba con unos 6.450 integrantes y mantiene una fuerte presencia en la frontera con Venezuela, que se extiende por 2.219 kilómetros.

La campaña solicitó el refuerzo integral del esquema de protección del aspirante y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado para establecer la credibilidad y el origen de la amenaza.

El asesinato en agosto de 2025 del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió tras permanecer dos meses hospitalizado por las heridas sufridas en un atentado a tiros durante un mitin en Bogotá, reavivó las alertas sobre la seguridad de los dirigentes políticos y ha marcado la actual campaña electoral.

La carrera por la Presidencia de Colombia se presenta cada vez más reñida entre el senador de izquierdas Iván Cepeda y el abogado De la Espriella, quienes aparecen en situación de empate técnico en una encuesta publicada el sábado pasado.

Ambos se perfilan como los favoritos para pasar a una segunda vuelta que, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio.